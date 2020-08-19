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"Зенит" обыграл ЦСКА в матче РПЛ

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Зенит" (Санкт-Петербург) одержал домашнюю победу над ЦСКА (Москва) в заключительном матче третьего тура Российской премьер-лиги.

Игра завершилась со счетом 2:1. В составе "Зенита" дублем отметился Сердар Азмун (19-я и 69-я минуты). Единственный гол в составе ЦСКА забил Никола Влашич (26-я минута).

"Зенит" выиграл все три стартовых матча и лидирует в чемпионате, набрав девять очков. ЦСКА идет на пятом месте, имея в своем активе шесть очков.

В следующем туре "Зенит" сыграет с "Тамбовом", матч пройдет 22 августа. ЦСКА в тот же день встретится с казанским "Рубином".

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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