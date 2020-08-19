Гол Смолова помог "Локомотиву" сыграть вничью с "Уралом"

Игрок "Локомотива" Федор Смолов Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Екатеринбургский "Урал" и московский "Локомотив" сыграли вничью 1:1 в матче третьего тура чемпионата Российской премьер-лиги.

На 74-й минуте, прошедшей в Екатеринбурге, гол провел футболист "Урала" Андрей Егорычев. На 87-й минуте ответный гол провел Федор Смолов.

"Урал" является одним из предыдущих игроков в карьере Смолова. Часть предыдущего сезона Смолов провел в аренде в испанской "Сельте".

"Локомотив" набрал 7 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице. "Урал" – на 11-м месте, 2 очка.