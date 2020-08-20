Матч "Спартак" - "Локомотив" доверили судье Карасеву

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Арбитр Сергей Карасев получил назначение в качестве главного судьи центрального матча четвертого тура чемпионата Российской премьер-лиги между московскими клубами "Спартак" и "Локомотив".

Помогать ему, как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза, будут ассистенты Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья - Анатолий Жабченко.

За работу на системе видеопомощи рефери (VAR) будет отвечать Павел Кукуян, ассистент (AVAR) - Александр Богданов.

Матч "Спартак" - "Локомотив" пройдет 23 августа на спартаковском стадионе "Открытие Арена" и стартует в 19:00 мск.

В настоящее время "Локомотив" занимает в турнирной таблице третье место, набрав 7 очков. "Спартак", у которого 5 баллов, - на шестой строчке.

22 августа пройдут шесть матчей. Главными арбитрами встреч будут следующие рефери: "Урал" - "Краснодар": Евгений Турбин, "Химки" - "Ахмат": Павел Кукуян, "Арсенал" - "Динамо": Владимир Москалев, "Зенит" - "Тамбов": Игорь Панин, ЦСКА - "Рубин": Кирилл Левников, "Ротор" - "Сочи": Сергей Иванов.

Помимо столичного дерби, 23 августа сыграют "Уфа" и" Ростов", матч обслужит Михаил Вилков.