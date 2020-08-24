Первый бой чемпиона WBC и IBF Бетербиева в России пройдет в октябре

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Первый поединок чемпиона WBC и IBF в полутяжелом весе Артура Бетербиева на территории России пройдет 9 октября в Москве, заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

"Бой Бетербиева запланирован на 9 октября в Москве. Что касается соперника, то тут возможны изменения: мы находимся в переговорном процессе", - цитирует пресс-служба федерации Кремлева.

"Мы хотим провести шоу с болельщиками, ведь в столице уже разрешено проведение массовых мероприятий при ограниченном количестве зрителей. Будем следить за ситуацией. И сейчас идут переговоры по арене, пока нет конкретики"",- добавил он.

В июле сообщалось, что Бетербиев 25 сентября в Екатеринбурге встретится с обязательным претендентом по линии IBF китайцем Мэном Фаньлуном (16-0, КО 10). Изначально этот поединок должен был пройти 28 марта в Канаде, но встреча была перенесена из-за пандемии коронавируса.