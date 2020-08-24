Фанатов "Спартака" наказали за расизм в адрес вратаря сборной России

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский ФК "Спартак" за поведение болельщиков во время матча РПЛ против столичного "Локомотива". Наказаны и сами болельщики.

Как сообщает пресс-служба РФС, "за оскорбление зрителями футболиста команды соперника по поводу расовой принадлежности, цвета кожи" "Спартак" оштрафован на 300 тысяч рублей. Кроме того, для болельщиков будет закрыт допуск на трибуну В (фан-сектор) стадиона "Открытие Арена" на один ближайший домашний матч "Спартака".

В сообщении подчеркивается, что "в случае очередного подобного нарушения к клубу будут применены более строгие санкции".

Как сообщалось, адресатом оскорбительных кричалок фанатов был бразильский вратарь "Локомотива" Маринато Гилерме, который при этом имеет российский паспорт и является голкипером сборной России.

Матч четвертого тура РПЛ "Спартак" - "Локомотив" прошел в воскресенье. Победил "Спартак" - 2:1.

Свой очередной домашний матч "Спартак" проведёт 29 августа против тульского "Арсенала".