Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:31

Фанатов "Спартака" наказали за расизм в адрес вратаря сборной России

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский ФК "Спартак" за поведение болельщиков во время матча РПЛ против столичного "Локомотива". Наказаны и сами болельщики.

Как сообщает пресс-служба РФС, "за оскорбление зрителями футболиста команды соперника по поводу расовой принадлежности, цвета кожи" "Спартак" оштрафован на 300 тысяч рублей. Кроме того, для болельщиков будет закрыт допуск на трибуну В (фан-сектор) стадиона "Открытие Арена" на один ближайший домашний матч "Спартака".

В сообщении подчеркивается, что "в случае очередного подобного нарушения к клубу будут применены более строгие санкции".

Как сообщалось, адресатом оскорбительных кричалок фанатов был бразильский вратарь "Локомотива" Маринато Гилерме, который при этом имеет российский паспорт и является голкипером сборной России.

Матч четвертого тура РПЛ "Спартак" - "Локомотив" прошел в воскресенье. Победил "Спартак" - 2:1.

Свой очередной домашний матч "Спартак" проведёт 29 августа против тульского "Арсенала".

футбол расизм

Новости по теме

Новости

Футболисту "Локомотива" Баринову диагностировали разрыв крестообразной связки

Парижская полиция в ходе беспорядков задержала 148 футбольных фанатов

Парижская полиция в ходе беспорядков задержала 148 футбольных фанатов

"Бавария" в шестой раз выиграла Лигу чемпионов УЕФА

"Бавария" в шестой раз выиграла Лигу чемпионов УЕФА

ПСЖ - "Бавария". Онлайн

ПСЖ - "Бавария". Онлайн

"Спартак" победил "Локомотив" в чемпионате России по футболу

Вслед за "Спартаком" снятием с чемпионата России пригрозила "Уфа"

Вслед за "Спартаком" снятием с чемпионата России пригрозила "Уфа"

Поветкин нокаутировал Уайта

Поветкин нокаутировал Уайта

"Сочи" выиграл у "Ротора" и поднялся на второе место в РПЛ

"Рубин" вырвал победу над ЦСКА в матче РПЛ

"Зенит" разгромил "Тамбов" в чемпионате России по футболу

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');