Сын Константина Цзю защитил титул чемпиона Австралии и Азии и пояс WBO

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Австралийский боксер Тим Цзю, являющийся сыном титулованного россиянина Константина Цзю, защитил титула чемпиона Австралии и Азии по версии Международной боксерской федерации (IBF) и пояс WBO Global в первой средней весовой категории.

В главном поединке боксерского вечера в австралийском Таунсвилле он победил своего соотечественника Джеффа Хорна. После восьмого раунда Хорн, неоднократно падавший на паркет, отказался от продолжения поединка. В результате рефери присудили победу Цзю-младшему техническим нокаутом.

Таким образом, 25-летний Тим Цзю одержал 16-ю победу в 16 поединках. Из них 11 он выиграл нокаутом.