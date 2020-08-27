Сборная России по художественной гимнастике не выступит на ЧЕ в Киеве

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Сборная России по художественной гимнастике не вошла в число участников чемпионата Европы в Киеве, сообщает пресс-служба Европейского гимнастического союза (European Gymnastics).

Причина отсутствия россиянок в списке выступающих не указывается.

Всего на турнире примут участие около 300 гимнасток из 39 стран.

Чемпионат Европы в Киеве должен пройти с 26 по 29 ноября, однако его проведение окончательно пока не утверждено. Окончательное решение будет принято 28 сентября.

Сборная России традиционно занимает лидирующие позиции в художественной гимнастике.