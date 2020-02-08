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Российская гимнастка Дина Аверина победила на домашнем этапе Гран-при

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Российская гимнастка Дина Аверина победила в личном многоборье на домашнем этапе Гран-при по художественной гимнастике.

По сумме четырех видом программ спортсменка набрала 93,20 балла. Второй стала ее соотечественница Дарья Трубникова с результатом 92,45 балла, тройку лидеров замкнула также россиянка Лала Крамаренко, получившая 89,10 балла.

Аверина является 13-кратной чемпионкой мира (2017, 2018, 2019), в том числе трехкратной абсолютной чемпионкой мира (2017, 2018, 2019), чемпионкой Европейских игр (2019), шестикратной чемпионкой Европы (2017, 2019), абсолютной Чемпионка России (2017, 2018).

Дина Аверина Художественная гимнастика

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