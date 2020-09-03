КХЛ отменила матч "Динамо" с "Йокеритом" в столице Белоруссии

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между "Динамо" (Минск) и "Йокерит" (Хельсинки), запланированный на четверг, отменен.

"Матч "Динамо" Минск - "Йокерит", запланированный на 3 сентября 2020 года, не состоится. О причинах лига сообщит дополнительно", - говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.

Ранее в СМИ сообщалось, что финская команда не вылетела в Минск.

Встреча должна была пройти в четверг и стартовать в 18:10 мск.