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Феттель будет выступать за Aston Martin

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Четырехкратный чемпион мира по автогонкам класса "Формула-1" со следующего сезона будет защищать цвета команды Aston Martin.

"В преддверии долгожданного возвращения Aston Martin в сетку "Формулы-1" в 2021 году мы рады подтвердить, что четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель присоединился к команде", - говорится в сообщении пресс-службы команды Racing Point, которая в следующем году будет идентифицироваться как Aston Martin.

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"В качестве четырехкратного чемпиона мира Себастьян привнесет в команду свежий настрой. Он один из самых опытных и уважаемых гонщиков в мировом автоспорте и знает, что нужно для победы на высшем уровне", - говорится в сообщении.

"С 2010 по 2013 год Себастьян завоевал четыре титула подряд в Red Bull Racing и несколько раз выигрывал Гран-при за Scuderia Ferrari. Опыт и лидерские качества делают его идеальным гонщиком, который поможет команде достичь своих амбиций", - подчеркнули в команде.

В свою очередь, Феттель заявил, что горд, что станет пилотом этой команды.

"Это новое приключение для меня с поистине легендарной автомобильной компанией. Я впечатлен результатами, достигнутыми командой в этом году, и я верю, что будущее выглядит еще лучше", - сказал он.

Напарником Феттеля по команде будет канадец Лэнс Стролл.

В мае команда Ferrari уже анонсировала уход Феттеля по окончании сезона. Сейчас Феттель занимает в личном зачете чемпионата 13-е место, набрав после восьми этапов 16 очков.

автоспорт Формула-1 Себастьян Феттель

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