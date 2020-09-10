Россия стала шестой по расходам на развитие молодых футболистов

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Российские клубы занимают шестое место в Европе по расходам на развитие молодых футболистов, сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"Российские клубы в среднем ежегодно тратят на развитие молодежи 2,8 млн евро (6-е место в Европе). За последнее десятилетие УЕФА выделил 26 млн евро солидарных выплат российским клубам, не прошедшим квалификацию на турниры УЕФА. Эти выплаты специально предназначены для финансирования развития клубной молодежи", - говорится в исследовании УЕФА.

Десять российских клубов имеют детские интернаты для более чем 25 молодых игроков. По этому показателю российские клубы занимают третье место на континенте.

В исследовании отмечается, что общий предполагаемый годовой бюджет европейских клубов высшего дивизиона на развитие молодежи в 2020 году составляет 870 млн евро.

Общий объем выплат солидарности, вложенных в развитие молодежи клубами, которые не выступали в турнирах УЕФА, превысил миллиард евро за последние десять лет.

В среднем за год он вырос более, чем в три раза. С 43 млн евро в сезоне 2008/09 до 139 млн евро в сезоне 2018/19.

За последние десять лет средства из фондов солидарности УЕФА получили 1629 клубов.

За последние два года 53 клуба высших дивизионов (в 33 ассоциациях) открыли новые тренировочные центры. По меньшей мере еще 27 строятся.

Также инвестиции европейских клубов высших дивизионов в тренировочные объекты за последние пять лет составили более миллиарда евро.

В клубах, где есть женская команда, в 76% случаев она использует те же тренировочные объекты, что и мужская.