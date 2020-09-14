Удаленный с поля Неймар пожаловался на расизм со стороны соперника

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар и защитник "Марселя" Альваро Гонсалес Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" пожаловался, что стал объектом расизма во время матча чемпионата Франции против "Марселя".

Как пишет The Guardian, бразилец обвинил в расистских оскорблениях защитника "Марселя" Альваро Гонсалеса. Отмечается, что Неймар высказал свою жалобу одному из арбитров, а также высказал свое недовольство в соцсетях.

Как уточняет France Football, по словам нападающего ПСЖ, соперник якобы назвал его обезьяной.

Сам Неймар был одним из пяти футболистов, удаленных в ходе воскресного матча.

Бразилец был удален за то, что ударил Гонсалеса по голове. После матча Неймар написал, что сожалеет лишь о том, что не ударил игрока "Марселя" в лицо.

Сам Гонсалес позднее написал в твиттере, что на поле нет места расизму и нужно уметь принимать поражения.

Встреча завершилась победой "Марселя" со счетом 1:0, единственный гол забил Флориан Товен.