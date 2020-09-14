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"Зенит" победил "Арсенал" в матче РПЛ и вышел на первое место

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 3:1 нанесли поражение тульскому "Арсеналу" в домашнем матче седьмого чемпионата Российской премьер-лиги.

На 25-й минуте "Зенит" вышел вперед благодаря голу Андрея Мостового, через шесть минут счет удвоил Артем Дзюба.

На 60-й минуте Юрий Ковалев сократил отставание в счете, однако на 86-й минуте Александр Ерохин довел счет до 3:1.

У "Зенита" теперь 16 очков, команда вновь возглавила турнирную таблицу. "Арсенал" – на 14-м месте, 5 очков.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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