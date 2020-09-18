ЦСКА отправил полузащитника Бийола в аренду в "Ганновер"

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Яка Бийол продолжит карьеру в Германии.

Как сообщает пресс-служба ЦСКА, футболист будет играть в местном "Ганновере" на правах аренды.

"Соглашение предусматривает опцию дальнейшего выкупа трансфера футболиста", - говорится в сообщении.



Бийол стал игроком ЦСКА в 2018 году. Он сыграл за московский клуб 66 матчей, в которых забил 6 мячей, стал обладателем Суперкубка России-2018.

"Ганновер" является представителем второй Бундеслиги. В первой половине прошлого века дважды стал чемпионом Германии.