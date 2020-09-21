Главный спортивный храм России построят в Южном Бутове

На территории комплекса планируют открыть бассейн, балетные классы и музей Дмитрия Донского

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Началось активное строительство храма в честь святого благоверного князя Дмитрия Донского, который считается храмом российских спортсменов, к весне планируется закончить нулевой цикл работ, сообщил куратор "программы-200", депутат Госдумы Владимир Ресин.

"В плане в феврале 2021 года стоит выполнение работ "нулевого" цикла, устройство фундаментной плиты и монолитных железобетонных конструкций подземной части здания храма", - сказал он журналистам.

По словам Ресина, храм будет рассчитан на 1000 прихожан. "Впервые в истории города под строительство храма отведена столь большая территория - около 17 тысяч квадратных метров. Комплекс будет необычной планировки - в нем соединятся традиции древнерусского храмового зодчества и русского модерна", - отметил он.

Храм занимает лишь десятую часть выделенной территории, остальная будет отдана общественно-культурным и хозяйственным строениям, которые расположатся вокруг храма полукольцом, соединяясь с ним крытыми переходами.

Куратор программы строительства новых храмов отметил, что одной из культурных доминант комплекса станет музей князя Дмитрия Донского с панорамой Куликовской битвы.

"Словом, район Южное Бутово приобретет уникальный современный многофункциональный инфраструктурный объект с величественным храмом, духовно-просветительским и спортивным центрами на своей территории. Со временем, когда будет воздвигнуто главное здание храма, в комплексе появятся бассейн, паломнический центр, медицинские, балетные классы и многое другое", - сообщил Ресин.

Настоятелем храма является духовник олимпийской сборной России священник Андрей Алексеев, при церкви преподают различные виды спорта известные спортсмены, в числе которых есть чемпионы мира.

В здании спортивного комплекса планируется оборудовать четыре спортивных зала. Кроме того, на территории комплекса разместятся дом милосердия, кафе и церковная лавка.

Место для храма было выбрано не случайно: именно здесь проходила ордынская дорога, по которой войска Дмитрия Донского шли на Куликовскую битву.

"В будущем территорию храмового комплекса в честь святого благоверного князя Дмитрия Донского благоустроят на уровне лучших московских парков, таких как Парк Горького, ВДНХ и Сокольники", - сказал Ресин.