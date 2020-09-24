CAS оправдал биатлонисток Вилухину и Романову в деле о допинге

Их результаты на Играх в Сочи восстановили; Зайцевой отменили пожизненную дисквалификацию

Российские биатлонистки Яна Романова и Ольга Вилухина (слева направо) Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Спортивный арбитражный суд (CAS) признал невиновными российских биатлонисток Ольгу Вилухину и Яну Романову в нарушении антидопинговых правил.

Как сообщает пресс-служба CAS, суд удовлетворил апелляцию спортсменок на пожизненную дисквалификацию и аннулирование их наград, завоеванных на Олимпиаде-2014 в Сочи.

В свою очередь, апелляция биатлонистки Ольги Зайцевой была удовлетворена частично. Она признана виновной в нарушении антидопинговых правил, однако спортсменке отменили пожизненную дисквалификацию.

Ранее сообщалось, что биатлонистки Зайцева, Романова и Вилухина, уже завершившие карьеры, в 2017 году были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил во время Игр в Сочи и пожизненно отстранены Международным олимпийским комитетом. Позднее спортсменки решили оспорить санкции МОК.

Зайцева, Романова, Вилухина - серебряные призеры ОИ-2014 в эстафете. Вилухина также завоевала "серебро" Игр в Сочи в спринте. По решению МОК, результаты биатлонисток были аннулированы.