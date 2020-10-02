Первая ракетка России выбыла из Roland Garros
Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Екатерина Александрова потерпела поражение от украинки Элины Свитолины в матче третьего круга турнира серии Большого шлема Roland Garros во Франции.
Результат встречи – 6:4, 7:5 в пользу украинки. Продолжительность матча составила 1 час 40 минут.
Александрова в настоящий момент является 31-й ракеткой мира, Свитолина – пятой. Это – наилучшие показатели среди действующих российских и украинских теннисисток соответственно.