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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:36

Первая ракетка России выбыла из Roland Garros

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Екатерина Александрова потерпела поражение от украинки Элины Свитолины в матче третьего круга турнира серии Большого шлема Roland Garros во Франции.

Результат встречи – 6:4, 7:5 в пользу украинки. Продолжительность матча составила 1 час 40 минут.

Александрова в настоящий момент является 31-й ракеткой мира, Свитолина – пятой. Это – наилучшие показатели среди действующих российских и украинских теннисисток соответственно.

теннис Roland Garros

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