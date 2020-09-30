Серена Уильямс снялась с Roland Garros
Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Экс-первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс снялась с турнира серии Большого шлема Roland Garros.
Как сообщается на сайте турнира, причина связана с травмой ахилла теннисистки. Спортсменка должна была сыграть с представительницей Болгарии Цветаной Пиронковой.
Трехкратная победительница Roland Garros отмечает, что для полного восстановления ей потребуется две недели отдыха и четыре-шесть недель реабилитации.
Серена Уильямс является 38-кратной победительницей турниров Большого шлема, в том числе 23 – в одиночном разряде.