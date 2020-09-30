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Серена Уильямс снялась с Roland Garros

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Экс-первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс снялась с турнира серии Большого шлема Roland Garros.

Как сообщается на сайте турнира, причина связана с травмой ахилла теннисистки. Спортсменка должна была сыграть с представительницей Болгарии Цветаной Пиронковой.

Трехкратная победительница Roland Garros отмечает, что для полного восстановления ей потребуется две недели отдыха и четыре-шесть недель реабилитации.

Серена Уильямс является 38-кратной победительницей турниров Большого шлема, в том числе 23 – в одиночном разряде.

теннис Roland Garros Серена Уильямс

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