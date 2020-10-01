Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:37

Россиянка Касаткина проиграла белоруске Соболенко во втором круге Roland Garros

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Дарья Касаткина выбыл из турнира серии Большого шлема Roland Garros во Франции.

Во втором круге соревнования она потерпела поражение от представительницы Белоруссии Арины Соболенко. Результат встречи – 7:6 (8:6), 6:0 в пользу белорусской спортсменки.

В настоящее время Касаткина занимает 71-е место в рейтинге WTA, Соболенко – 12-е, что является лучшим показателем среди белорусских теннисисток.

теннис Roland Garros

Новости по теме

Новости

Футболист "Ростова" Шомуродов перешел в итальянский "Дженоа"

Что случилось этой ночью: четверг, 1 октября

Впервые в истории Лиги чемпионов УЕФА Россию представят три клуба

Впервые в истории Лиги чемпионов УЕФА Россию представят три клуба

"Краснодар" завоевал путевку в основную стадию Лиги чемпионов УЕФА

Серена Уильямс снялась с Roland Garros

Глава РФС заявил об отсутствии предпосылок приостанавливать чемпионат России

Дзюба признан лучшим футболистом сезона-2019/20 по версии РФС

Неделя звезд хоккея КХЛ впервые отменена за 13 лет

Плющенко назвал уголовно наказуемой публикацию переписки Рудковской с Загитовой

Главный тренер ФК "Динамо" Новиков подал в отставку

Главный тренер ФК "Динамо" Новиков подал в отставку
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');