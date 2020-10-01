Россиянка Касаткина проиграла белоруске Соболенко во втором круге Roland Garros
Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Дарья Касаткина выбыл из турнира серии Большого шлема Roland Garros во Франции.
Во втором круге соревнования она потерпела поражение от представительницы Белоруссии Арины Соболенко. Результат встречи – 7:6 (8:6), 6:0 в пользу белорусской спортсменки.
В настоящее время Касаткина занимает 71-е место в рейтинге WTA, Соболенко – 12-е, что является лучшим показателем среди белорусских теннисисток.