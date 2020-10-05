France Football назвал Яшина претендентом на звание лучшего вратаря

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Издание France Football составляет сборную лучших игроков в истории мирового футбола, в число претендентов вошел вратарь сборной СССР Лев Яшин.

Конкуренцию Яшину составляют англичанин Гордон Бэнкс, итальянцы Джанлуиджи Буффон и Дино Дзофф, испанец Икер Касильяс, немцы Зепп Майер и Мануэль Нойер, камерунец Томас Нконо, датчанин Петер Шмейхель и голландец Эдвин ван дер Сар.

Яшин в 1963 году был признан лучшим футболистом Европы, получил "Золотой мяч" и стал единственным голкипером, который получил эту награду.

Издание планирует составить сборную из лучших игроков мирового футбола, на каждую позицию будут выдвигаться по 10 претендентов, отобранных журналистами ведущих СМИ. Итоговый состав сборной определят члены жюри.