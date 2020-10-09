Минспорта пока не будет отменять соревнования в России

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Министерство спорта не рассматривает вариант отмены соревнований на территории России, несмотря на рост чиста заболевших коронавирусом, заявил глава ведомства Олег Матыцин.

"У нас разработан регламент, который позволит продолжить соревнования в этих условиях", - сказал Матыцин в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Министр напомнил, что из-за пандемии коронавируса в России ранее были отменены крупные международные и общероссийские старты, что позволило Минспорту сэкономить средства, которые были направлены на компенсацию потерь подведомственных министерству учреждений и спортсменам.

"Ковид помог сэкономить, сократился календарь соревнований и деньги пошли на компенсацию потерь подведомственных учреждений. Не состоялись Олимпийские игры в Токио, поэтому еще средства были сэкономлены. Эти деньги пошли на защиту спортсменов и компенсацию потерь, связанных с пандемией", - сообщил он.

"Будем надеяться, что серьезных изменений не будет, связанных с ростом заболеваний. Мы будем соблюдать любые требования, но в настоящее время разработанный регламент позволяет минимизировать риски заболевания", - добавил он.

После весенней волны заболевания коронавирусом в России, как и во всем мире были отменены или перенесены на поздний срок, как, к примеру Олимпиада-2020 в Токио.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России впервые с начала пандемии составил 12 126 новых случаев в 85 регионах.

Наиболее высокие показатели по-прежнему отмечаются в Москве: за сутки в российской столице количество выявленных случаев составило 3 701. За последние сутки в Москве жертвами инфекции стали 33 человека, 1 424 пациента выздоровели.