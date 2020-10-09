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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:35

Ибрагимович вылечился от коронавируса

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Нападающий итальянского футбольного клуба "Милан" Златан Ибрагимович заявил, что излечился от коронавируса.

СпортИбрагимович заразился коронавирусомЧитать подробнее

"Чувствую себя лучше. Врачи сняли карантин и сказали, что я могу выходить", - написал футболист в своем Twitter.

О том, что Ибрагимович сдал положительный тест на коронавирус, сообщалось 24 сентября. С этого дня нападающий был помещен в карантин. Тестирование на COVID-19 прошло перед матчем Лиги Европы с норвежским "Буде-Глимтом".

Ибрагимович - один из самых титулованных футболистов мира. После того, как в 2001 году швед покинул свой первый клуб - шведский "Мальме", он становился чемпионом почти всех стран, за клубы которых играл. Он - четырехкратный чемпион Франции в составе Пари Сен-Жермена, четырехкратный чемпион Италии в составе миланского "Интера" (три раза) и "Милана" (один раз), двукратный чемпион Нидерландов в составе амстердамского "Аякса", чемпион Испании в составе "Барселоны". В составе МЮ чемпионат Англии он не выигрывал, зато стал победителем Лиги Европы УЕФА.

футбол Златан Ибрагимович коронавирус

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