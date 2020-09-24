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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:15

Ибрагимович заразился коронавирусом

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Нападающий итальянского футбольного клуба "Милан" Златан Ибрагимович сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба ФК.

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Игрок был помещен на карантин.

Результаты тестов остальных игроков и сотрудников клуба оказались отрицательными.

Тестирование на COVID-19 прошло перед матчем Лиги Европы с норвежским "Буде-Глимтом" в четверг. Ранее проверка выявила болезнь у защитника Лео Дуарте.

Ибрагимович – один из самых титулованных футболистов мира. После того, как в 2001 году Ибрагимович покинул свой первый клуб - шведский "Мальме", он становился чемпионом почти всех стран, за клубы которых играл. Он- четырехкратный чемпион Франции в составе ПСЖ, четырехкратный чемпион Италии в составе миланского "Интера" (три раза) и "Милана" (один раз), двукратный чемпион Нидерландов в составе амстердамского "Аякса", чемпион Испании в составе "Барселоны". В составе МЮ чемпионат Англии он не выигрывал, зато стал победителем Лиги Европы УЕФА.

футбол Златан Ибрагимович коронавирус

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