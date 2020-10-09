Джокович сыграет с Надалем в финале Roland Garros

В третьем сете полуфинала Циципас отыграл у Джоковича матчбол, в итоге игра растянулась на пять партий

Новак Джокович в полуфинальном матче Roland Garros Фото: Reuters

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Лидер мирового рейтинга сербский теннисист Новак Джокович стал вторым финалистом турнира Большого шлема Roland Garros во Франции.

В полуфинале он взял верх над шестой ракеткой мира Стефаносом Циципасом (Греция) – 6:3, 6:2, 5:7, 4:6, 6:1. Матч продолжался 3 часа 58 минут.

Все шло к тому, что Джокович, выигравший первые две партии, доведет матч до победы в третьем сете. При счете 4:4 в нем Циципас проиграл гейм на своей подаче. После этого Джокович довел дело до матчбола на своей подаче, однако соперник отыгрался, сделал обратный брейк, а вскоре выиграл эту и четвертую партию.

Пятый сет прошел за явным преимуществом серба, который, выиграв шесть геймов подряд, в итоге стал победителем драматично сложившегося матча.

A fifth final in Paris!



In just over four hours, @DjokerNole survives Stefanos Tsitsipas 6-3 6-2 5-7 4-6 6-1 to earn the right to play for a second title at #RolandGarros pic.twitter.com/FxF2jZ11DX — Roland-Garros (@rolandgarros) October 9, 2020

Для греческого теннисиста это был второй выход в 1/2 финала на турнирах Большого шлема. В 2019 году он добрался до этой стадии на Australian Open.

В решающем матче Джокович сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем (номер 2 в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов), который ранее в 1/2 финала одолел аргентинца Диего Шварцмана.

Джокович и Надаль в официальных турнирах играли друг против друга 55 раз, счет по победам – 29:26 в пользу серба.

Надаль является рекордсменом Roland Garros, этот турнир он выигрывал 12 раз. Всего же он выиграл 19 турниров Большого шлема. Джокович выиграл турниры Большого шлема 17 раз, но Roland Garros лишь однажды - в 2016 году. Чаще всего он становился триумфатором Australian Open - восемь раз (включая 2020 год).

Финал в мужском одиночном разряде Roland Garros-2020 пройдет в воскресенье.