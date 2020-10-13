Хачанов вышел во второй круг теннисного турнира в Петербурге
Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов победил представителя Австралии Джеймса Дакворта в первом круге турнира в Санкт-Петербурге.
Результат встречи – 6:4, 6:4 в пользу россиянина. Продолжительность матча составила 1 час 18 минут.
Во втором круге Хачанов сыграет со своим соотечественником Асланом Карацевым.
Хачанов занимает в мировом рейтинге 17-е место, Карацев – 117-е.
В официальных матчах ранее они не встречались.