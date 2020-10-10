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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:53

Россиянка Чараева проиграла финал юниорского Roland Garros

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Алина Чараева потерпела поражение от француженки Эльзы Жакемо в финале турнира серии Большого шлема Roland Garros во Франции среди юниоров.

Результат встречи – 4:6, 6:4, 6:2 в пользу Жакемо.

Во втором сете (после выигранного первого) россиянка вела со счетом 4:2, но потом проиграла восемь геймов подряд. В третьей партии она сделала два брейка, но проиграла четыре свои подачи. В итоге матч закончился победой французской теннисистки.

В рейтинге WTA 18-летняя Чараева занимает 562-е место – наивысшее в ее карьере. 17-летняя Жакемо – на 525-й строчке.

В субботу должна определиться победительница Roland Garros во взрослом одиночном разряде. В финале американка российского происхождения София Кенин сыграет с теннисисткой из Польши Игой Швентек.

теннис Roland Garros

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