Полячка Швентек впервые в карьере выиграла Roland Garros

В финале она победила американку российского происхождения Кенин

Теннисистка Ига Швентек после победы над Софией Кенин в Париже Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Польская теннисистка Ига Швентек стала победительницей турнира серии Большого шлема Roland Garros во Франции.

В финале соревнования 54-ракетка мира нанесла поражение американке российского происхождения Софии Кенин (№6 в мировом рейтинге) – 6:4, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 21 минуту.

🇵🇱 Polish Perfection 🇵🇱 @iga_swiatek becomes the first Grand Slam singles champion from Poland and does not drop a set en route to her first career title 6-4 6-1 over Kenin.#RolandGarros pic.twitter.com/jRuF4jE3ul — Roland-Garros (@rolandgarros) October 10, 2020

Таким образом, Швентек впервые выиграла соревнования Большого шлема. До этого ее максимальным достижением был выход в четвертый круг Australian Open-2020.

Программа Roland Garros закроется в воскресенье матчем между сербом Новаком Джоковичем и испанцем Рафаэлем Надалем, которые являются первой и второй ракетками мира соответственно.