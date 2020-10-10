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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:26

Полячка Швентек впервые в карьере выиграла Roland Garros

В финале она победила американку российского происхождения Кенин

Полячка Швентек впервые в карьере выиграла Roland Garros
Теннисистка Ига Швентек после победы над Софией Кенин в Париже
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Польская теннисистка Ига Швентек стала победительницей турнира серии Большого шлема Roland Garros во Франции.

В финале соревнования 54-ракетка мира нанесла поражение американке российского происхождения Софии Кенин (№6 в мировом рейтинге) – 6:4, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 21 минуту.

Таким образом, Швентек впервые выиграла соревнования Большого шлема. До этого ее максимальным достижением был выход в четвертый круг Australian Open-2020.

Программа Roland Garros закроется в воскресенье матчем между сербом Новаком Джоковичем и испанцем Рафаэлем Надалем, которые являются первой и второй ракетками мира соответственно.

теннис Roland Garros

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