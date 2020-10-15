Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:46

Чемпион Англии в составе "Челси" Мозес стал игроком "Спартака"

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Состав московского "Спартака" на правах аренды пополнил нигерийский полузащитник Виктор Мозес из лондонского "Челси".

"Московский "Спартак" и лондонский "Челси" договорились о переходе в наш клуб полузащитника Виктора Мозеса", - говорится в сообщении пресс-службы "Спартака".

Арендное соглашение с 29-летним футболистом рассчитано до конца нынешнего сезона с возможностью выкупа трансфера игрока.

Мозес перебрался в Англию в возрасте 11 лет и обучался в академии лондонского клуба "Кристал Пэлас", в котором и начал профессиональную карьеру.

Мозес выступал также за английские "Уиган", "Челси", "Ливерпуль", "Сток Сити", "Вест Хэм", турецкий "Фенербахче" и итальянский "Интер".

В составе "Челси" новичок "красно-белых" стал чемпионом Англии, победителем Кубка страны и Лиги Европы. Всего за лондонцев Мозес провел 128 матчей, в которых забил 18 мячей и сделал 13 голевых передач.

Мозес выступал за сборные Англии разных возрастов, но в итоге принял решение представлять Нигерию и выиграл в ее составе Кубок африканских наций.

футбол ФК Спартак

Новости по теме

Новости

Российский хоккеист Дадонов перешел в "Оттаву"

Новым тренером ХК "Сочи" стал Евгений Ставровский

Экипаж Николаева не вошел в состав "КАМАЗ-Мастер" на ралли "Дакар-2021"

Сборные России и Венгрии сыграли вничью в Лиге наций УЕФА

Сборные России и Венгрии сыграли вничью в Лиге наций УЕФА

Назван состав сборной России на матч Лиги наций УЕФА против Венгрии

Московский футбольный клуб "Динамо" возглавил немецкий тренер Шварц

Московский футбольный клуб "Динамо" возглавил немецкий тренер Шварц

Украина победила Испанию в Лиге наций УЕФА

Россия впервые с 2013 года выступит на молодежном ЧЕ по футболу

Россия впервые с 2013 года выступит на молодежном ЧЕ по футболу
Пандемия коронавируса

Роналду заразился коронавирусом

Роналду заразился коронавирусом

Суд оштрафовал "Спартак" за нарушение мер безопасности в условиях COVID

Суд оштрафовал "Спартак" за нарушение мер безопасности в условиях COVID
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');