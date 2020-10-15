Чемпион Англии в составе "Челси" Мозес стал игроком "Спартака"

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Состав московского "Спартака" на правах аренды пополнил нигерийский полузащитник Виктор Мозес из лондонского "Челси".

"Московский "Спартак" и лондонский "Челси" договорились о переходе в наш клуб полузащитника Виктора Мозеса", - говорится в сообщении пресс-службы "Спартака".

Арендное соглашение с 29-летним футболистом рассчитано до конца нынешнего сезона с возможностью выкупа трансфера игрока.

Красно-белые, наш звездный новичок хочет сказать вам пару слов 👀 😉#ВитяТыДома 🇳🇬 pic.twitter.com/STp4AH9Nvg — ФК "Спартак-Москва" (@fcsm_official) October 15, 2020

Мозес перебрался в Англию в возрасте 11 лет и обучался в академии лондонского клуба "Кристал Пэлас", в котором и начал профессиональную карьеру.

Мозес выступал также за английские "Уиган", "Челси", "Ливерпуль", "Сток Сити", "Вест Хэм", турецкий "Фенербахче" и итальянский "Интер".

В составе "Челси" новичок "красно-белых" стал чемпионом Англии, победителем Кубка страны и Лиги Европы. Всего за лондонцев Мозес провел 128 матчей, в которых забил 18 мячей и сделал 13 голевых передач.

Мозес выступал за сборные Англии разных возрастов, но в итоге принял решение представлять Нигерию и выиграл в ее составе Кубок африканских наций.