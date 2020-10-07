Роспотребнадзор выявил грубые нарушения на игре "Спартак" - "Зенит"

Отмечается, что лимит числа болельщиков в условиях пандемии был превышен

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Лимит числа болельщиков на стадионе "Открытие Арена во время матча 10-го тура чемпионата России по футболу "Спартак" - "Зенит" было превышен, сообщает управление Роспотребнадзора по городу Москве.

Также были выявлены другие нарушения медсанитарно-эпидемиологической безопасности.

"В период проведения самого мероприятия, на котором присутствовало более 20 700 болельщиков, при максимальной загрузке стадиона 45 000 человек были выявлены грубые нарушения медсанитарно-эпидемиологической безопасности: организатором мероприятия не обеспечен надлежащий контроль и не приняты эффективные меры по соблюдению на трибунах социальной дистанции и масочно-перчаточного режима на протяжении всего матча, как болельщиками команд "Спартака", так и "Зенита", - говорится в сообщении.

Материалы направлены в суд

Подчеркивается, что "за необеспечение выполнения требований, направленных на разрыв механизма передачи инфекции, в

том числе использования болельщиками медицинских масок и перчаток и соблюдения социальной дистанции, в период повышенной заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и регистрации среди молодежи преимущественно бессимптомных форм, специалистами Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по г.Москве в СЗАО возбуждено административное расследование".

В итоге на гендиректора "Спартака", коим является Шамиль Газизов, составлены соответствующие протоколы; административные материалы направлены в Тушинский районный суд.

Данная статья предусматривает административное наказание на должностных лиц от 50000 до 150000 рублей, на юридических лиц - от 200 000 до 500000 рублей, либо административное приостановление деятельности до 90 суток.

Верны ли цифры

Матч прошел 3 октября и завершился миром – 1:1. По официальным сведениям, на игре присутствовало 17150 человек. Однако эксперты сочли эти цифры заниженными и обратились за разъяснениями в лигу, а та, как пишут СМИ – в "Спартак". По сведениям источников, стадион "Открытие Арена" могут на время закрыть.

Стадион "Открытие Арена" вмещает 45 тысяч зрителей. Согласно регламенту в условиях пандемии на трибунах во время матча в Москве могут присутствовать зрители в количестве не более 50% от вместимости стадиона (рассадка - с учетом соблюдения социальной дистанции). Допускаются теперь и болельщики гостей, квота для которых составляет 5% от билетной программы.

Ранее в среду в пресс-службе "Спартака" "Интерфаксу" заявили, что клуб придерживается "официальных данных". По данным лиги, на игре присутствовало 17 150 человек.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза выписал "Спартаку" штраф в размере 30 тысяч рублей за нарушение санитарного регламента. "Зенит" за аналогичное нарушение наказан на 35 тысяч рублей.