"РБ Зальцбург" - "Локомотив". Онлайн
Серебряный призер РПЛ стартует в Лиге чемпионов игрой в Австрии
Ну а я, пожалуй, закруглюсь. Спасибо вам за внимание и до новых встреч! С вами традиционно был Владимир Нардин!
Увлекательный, на мой взгляд, был матч! Победы заслуживали обе команды, пусть и моментов больше было у "Зальцбурга"
А вот и финальный свисток! "Зальцбург" - "Локомотив" - 2:2!
С трудом "Зальцбург" вывел мяч на противоположную половину поля!
Угловой у ворот "Зальцбурга"!
Гилерме своим телом прервал выстрел!
Бака выходит один на один на ворота "Локомотива"!
Удар по ворота "Локо" головой! Но настолько слабо, что Гилерме даже не поймал, а взял мяч в руки
Четыре минуты добавлено ко времени второго тайма
Штрафной выполнял "Локомотив" с левого фланга, соперник отбился
Дело дошло до удара головой, Куликов принял на себя мяч
Угловой будет у ворот "Локо"
Лисакович чуть не вышел один на один к воротам "Зальбурга"! Тут подсуетились защитники и отобрали мяч
Прижал "Зальбург" российскую команду к ее штрафной. "Локо" сносно обороняется
Ноа Окафор вышел вместо Златко Юнузовича в составе "Зальцбурга"
Атака "Зальцбурга". Дака подал во вратарскую слева - в руки нашему вратарю
Однако покинул мяч поле от головы "Зальцбурга"
Даниил Куликов получил желтую за фол. Хозяева готовятся подать штрафной с левого фланга атаки
Надо бы замахнуться и на победу
ГОЛ!!!! 2:2!! Дмитрий Живоглядов подал на угол вратарскую, где открылся едва вышедший на замену Виталий Лисакович. Тот пробил головой точно в ближний угол! Ура, товарищи!
"Зальцбург" - "Локомотив". 2:2
Масая Окугава заменил Мохамеда Камара в составе "Зальцбурга"
Мергим Бериша изловчился и пробил в дальний угол "Локомотива" из пределов штрафной. Пробил, впрочем, неточно
6️⃣9️⃣’ Ещё одна двойная замена:— «Локомотив» (@fclokomotiv) October 21, 2020
Зе Луиш и Лисакович меняют Эдера и Миранчука.#UCL | #ЗальцбургЛоко
Угловой был, но не опасный
"Зальцбург" снова взялся за свое. Легкая неразбериха состоялась в штрафной москвичей. Сейчас будет угловой
А вот "Шахтер" во втором тайме пропустил от "Реала" два мяча. Донецкий клуб продолжает вести в счете, но уже с минимальным отрывом. А еще играть и играть
Сбавили темп футболисты "Зальцбурга". В стартовые минуты второго тайма они, конечно, были мощны.
Двойная замена случилась у "Локомотива"
6️⃣3️⃣’ Рыбчинский и Камано выходят вместо Смолова и Жемалетдинова.#UCL | #ЗальцбургЛоко— «Локомотив» (@fclokomotiv) October 21, 2020
Был момент у ворот "Зальцбурга". Эдер не смог подставить ногу так, как надо
Патсон Дака выходит один на один на ворота "Локомотива"! Маринато Гилерме выскочил навстречу, вынудил оппонента сместиться к лицевой линии. Тот постеснялся бить с острого угла, а пока стеснялся, мяч покинул пределы поля
Мергим Бериша заменил Секу Койта в составе "Зальбурга". Это Койта и попал только что в штангу. Сейчас сидит в расстроенных чувствах
"Зальбург" настолько продолжает давить, что счас попал в штангу!
"Локомотив", увы, опять пропустил. Мохамед Камара пробил из-за пределов штрафной. От ноги Даниила Куликова мяч срикошетил в угол ворот
"Зальцбург" - "Локомотив". 2:1
Вратарь "Локомотива" Гилерме вступил в игру. Он поймал мяч после навеса со штрафного
Опасный прострел был у ворот "Локомотива". Но обошлось
Хотите прикол? Донецкий "Шахтер" со счетом 3:0 выигрывает у "Реала" в Мадриде!
Наступил второй тайм!
И тут же свисток на перерыв. Встретимся во втором тайме
Хозяева отыгрались. Доминик Собослаи получил мяч у линии штрафной и пробил. Мяч от перекладины влетел в ворота.
"Зальцбург" - "Локомотив". 1:1
Угловой сейчас будет у ворот "Локомотива"
Подача состоялась, но не совсем (совсем не?) удачной
Зальбургец Доминик Собослаи грубо сыграл, заработал горчичник и заработал для "Локо" право на штрафной - с правого фланга атаки
Мохамед Камара пробил сейчас издали и низом. Чуть не попал! Гилерме даже не стал реагировать. Профессионализм или лень?
В августе надо будет поздравить Гилерме с Днем строителя. Хорошую он выстроил стенку, качественную. Мяч после удара попал в нее, после чего угроза была ликвидирована
Право на штрафной заработали хозяева, да на такой, что "Локо" выстраивает стенку
Из УЕФА прислали СМС-ку. Оказывается, по владению мячом преимущество у "Локомотива" - 52%-48%. Ну и хорошо
Сбит Жемалетдинов на половине (но почти с центральной линией) поля "Зальцбурга".
Очередная подача в штрафную "Локо". И опять Гилерме на высоте - и в прямом и в переносном смысле слова
"Зальбург" выглядит активнее, что неудивительно: хозяевам надо отыгрываться. Но не особо убедительно.
Даже пост от 23-й минуты не мешает мне согласиться с этим болельщиком ЦСКА
Локо пока очень уверенно выглядит, тьфу-тьфу-тьфу!🤷♂️ На удивление...🤷♂️ #ЗальцбургЛоко— ALEX ISK CSKA© 🐎 (@crazyAlex1978) October 21, 2020
Радость чуть не сменилась огорчением. В штрафной "Локо" было опасно, но Гилерме своевременно выдвинулся к углу вратарской и не позволил сопернику перекинуть через него мяч.
ГОЛ! "Локомотив" повел в счете! Антонио Эдер точно пробил в угол из пределов штрафной! Молодцы!
"Зальцбург" - "Локомотив". 0:1
Как красиво Гилерме прыгнул за мячом после подачи соперником фланга! Красивы и прыжок и факт того, что мяч был пойман.
Защитник "Локомотива" Чорлука бросился под ноги нападающему "Зальцбурга" Даке. Тот упал у линии штрафной. Повтор показал, что Чорлука в мяч не попал, но и Дака падал больше добровольно (ну, мне так показалось), чем по принуждению. Судья призвал Даку подняться и продолжить игру. Тот и продолжил.
Подача в штрафную "Локомотива". Тут на высоте российский вратарь Гилерме, который поймал мяч
Снова момент у ворот "Зальбурга"! На этот раз Миранчук вывел к углу вратарской Жемалетдинова. Тот постарался перекинуть мяч через голкипера Станковича. Перекинуть-то перекинул, но в створ не попал.
Слегка опустела защитная линия у "Зальцбурга", в итоге Миранчук (Антон; Алексей - в "Аталанте") касанием вывел на ударную позицию в штрафную Смолова. Смолов бил из острого угла, но опасно. Вратарь был надежен
Пока без опасных моментов идет игра. Ничего страшного (чуть не написал: ничего странного)!
Итак, Гезюбююк дал стартовый свисток! Матч начался! Успехов "Локомотиву"!
Команды вышли на поле, звучит гимн Лиги чемпионов!
Главный судья встречи - Сердар Гезюбююк из Нидерландов
Пессимизм вечера от Алены
Ну чо, паровозы, какие ожидания от матча? С каким счётом проиграем? #ChampionsLeague #ЗальцбургЛоко— Алёна (@alenaloko) October 21, 2020
Соперники "Локомотива" и "Зальцбурга" по группе - действующий обладатель турнира "Бавария" (Мюнхен) и "Атлетико" (Испания). Они также сыграют сегодня, но позже (начало - 22:00 по московскому времени).
А у нас на фото к онлайну нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов
А вот состав "Зальцбурга"
Es kribbelt – und wie! Das ist unsere Elf zum 🔥 UEFA Champions League 🔥 Auftakt gegen Lok Moskau. #neverstop #SALFCLM pic.twitter.com/hAQ6k54T5a— FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) October 21, 2020
Состав "Локомотива" на игру!
Наш состав на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов #ЗальцбургЛоко ✨#UCL pic.twitter.com/LxJ92vzvG4— «Локомотив» (@fclokomotiv) October 21, 2020
Накануне в ЛЧ стартовали два российских клуба. Сначала "Зенит" уступил дома "Брюгге 1:2, затем "Краснодар" в гостях сыграл вничью с "Ренном" 1:1. Исходя из логической динамики можно сделать вывод, что "Локомотив" должен победить, причем со счетом 1:0. Посмотрим.
Игра пройдет в Австрии сегодня и стартует в 19:55 мск
"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча первого тура Лиги чемпионов УЕФА между австрийским клубом "Ред Булл Зальцбург" и московским "Локомотивом"!
Здравствуйте, уважаемые любители футбола!