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"РБ Зальцбург" - "Локомотив". Онлайн

"РБ Зальцбург" - "Локомотив". Онлайн
Фото: EPA\Vostock-photo

Серебряный призер РПЛ стартует в Лиге чемпионов игрой в Австрии

Ну а я, пожалуй, закруглюсь. Спасибо вам за внимание и до новых встреч! С вами традиционно был Владимир Нардин!

Увлекательный, на мой взгляд, был матч! Победы заслуживали обе команды, пусть и моментов больше было у "Зальцбурга"

А вот и финальный свисток! "Зальцбург" - "Локомотив" - 2:2!

90+5'

С трудом "Зальцбург" вывел мяч на противоположную половину поля!

90+4'

Угловой у ворот "Зальцбурга"!

90+3'

Гилерме своим телом прервал выстрел!

90+3'

Бака выходит один на один на ворота "Локомотива"!

90+2'

Удар по ворота "Локо" головой! Но настолько слабо, что Гилерме даже не поймал, а взял мяч в руки

90+1'

Четыре минуты добавлено ко времени второго тайма

90'

Штрафной выполнял "Локомотив" с левого фланга, соперник отбился

88'

Дело дошло до удара головой, Куликов принял на себя мяч

88'

Угловой будет у ворот "Локо"

87'

Лисакович чуть не вышел один на один к воротам "Зальбурга"! Тут подсуетились защитники и отобрали мяч

86'

Прижал "Зальбург" российскую команду к ее штрафной. "Локо" сносно обороняется

84'
Замена

Ноа Окафор вышел вместо Златко Юнузовича в составе "Зальцбурга"

83'

Атака "Зальцбурга". Дака подал во вратарскую слева - в руки нашему вратарю

81'

Однако покинул мяч поле от головы "Зальцбурга"

80'
Желтая карточка

Даниил Куликов получил желтую за фол. Хозяева готовятся подать штрафной с левого фланга атаки

78'

Надо бы замахнуться и на победу

75'

ГОЛ!!!! 2:2!! Дмитрий Живоглядов подал на угол вратарскую, где открылся едва вышедший на замену Виталий Лисакович. Тот пробил головой точно в ближний угол! Ура, товарищи!

75'
Гол!!!

"Зальцбург" - "Локомотив". 2:2

73'
Замена

Масая Окугава заменил Мохамеда Камара в составе "Зальцбурга"

72'

Мергим Бериша изловчился и пробил в дальний угол "Локомотива" из пределов штрафной. Пробил, впрочем, неточно

69'
Замена

69'

Угловой был, но не опасный

68'

"Зальцбург" снова взялся за свое.  Легкая неразбериха состоялась в штрафной москвичей. Сейчас будет угловой

66'

А вот "Шахтер" во втором тайме пропустил от "Реала" два мяча. Донецкий клуб продолжает вести в счете, но уже с минимальным отрывом. А еще играть и играть

65'

Сбавили темп футболисты "Зальцбурга". В стартовые минуты второго тайма они, конечно, были мощны.

62'
Замена

Двойная замена случилась у "Локомотива"

57'

Был момент у ворот "Зальцбурга". Эдер не смог подставить ногу так, как надо

55'

Патсон Дака выходит один на один на ворота "Локомотива"! Маринато Гилерме выскочил навстречу, вынудил оппонента сместиться к лицевой линии. Тот постеснялся бить с острого угла, а пока стеснялся, мяч покинул пределы поля

53'
Замена

Мергим Бериша заменил Секу Койта в составе "Зальбурга". Это Койта и попал только что в штангу. Сейчас сидит в расстроенных чувствах

52'

"Зальбург" настолько продолжает давить, что счас попал в штангу!

51'

"Локомотив", увы, опять пропустил. Мохамед Камара пробил из-за пределов штрафной. От ноги Даниила Куликова мяч срикошетил в угол ворот

50'
Гол!!!

"Зальцбург" - "Локомотив". 2:1

49'

Вратарь "Локомотива" Гилерме вступил в игру. Он поймал мяч после навеса со штрафного

47'

Опасный прострел был у ворот "Локомотива". Но обошлось

47'

Хотите прикол? Донецкий "Шахтер" со счетом 3:0 выигрывает у "Реала" в Мадриде!

46'

Наступил второй тайм!

И тут же свисток на перерыв. Встретимся во втором тайме

45'

Хозяева отыгрались. Доминик Собослаи получил мяч у линии штрафной и пробил. Мяч от перекладины влетел в ворота.

45'
Гол!!!

"Зальцбург" - "Локомотив". 1:1

44'

Угловой сейчас будет у ворот "Локомотива"

43'

Подача состоялась, но не совсем (совсем не?) удачной

42'
Желтая карточка

Зальбургец Доминик Собослаи грубо сыграл, заработал горчичник и заработал для "Локо" право на штрафной - с правого фланга атаки

39'

Мохамед Камара пробил сейчас издали и низом. Чуть не попал! Гилерме даже не стал реагировать. Профессионализм или лень?

38'

В августе надо будет поздравить Гилерме с Днем строителя. Хорошую он выстроил стенку, качественную. Мяч после удара попал в нее, после чего угроза была ликвидирована

37'

Право на штрафной заработали хозяева, да на такой, что "Локо" выстраивает стенку

36'

Из УЕФА прислали СМС-ку. Оказывается, по владению мячом преимущество у "Локомотива" - 52%-48%. Ну и хорошо

34'

Сбит Жемалетдинов на половине (но почти с центральной линией) поля "Зальцбурга". 

32'

Очередная подача в штрафную "Локо". И опять Гилерме на высоте - и в прямом и в переносном смысле слова

29'

"Зальбург" выглядит активнее, что неудивительно: хозяевам надо отыгрываться. Но не особо убедительно.

26'

Даже пост от 23-й минуты не мешает мне согласиться с этим болельщиком ЦСКА

23'

Радость чуть не сменилась огорчением. В штрафной "Локо" было опасно, но Гилерме своевременно выдвинулся к углу вратарской и не позволил сопернику перекинуть через него мяч.

20'

ГОЛ! "Локомотив" повел в счете! Антонио Эдер точно пробил в угол из пределов штрафной! Молодцы!

19'
Гол!!!

"Зальцбург" - "Локомотив". 0:1

16'

Как красиво Гилерме прыгнул за мячом после подачи соперником фланга! Красивы и прыжок и факт того, что мяч был пойман.

12'

Защитник "Локомотива" Чорлука бросился под ноги нападающему "Зальцбурга" Даке. Тот упал у линии штрафной. Повтор показал, что Чорлука в мяч не попал, но и Дака падал больше добровольно (ну, мне так показалось), чем по принуждению. Судья призвал Даку подняться и продолжить игру. Тот и продолжил.

10'

Подача в штрафную "Локомотива". Тут на высоте российский вратарь Гилерме, который поймал мяч

8'

Снова момент у ворот "Зальбурга"! На этот раз Миранчук вывел к углу вратарской Жемалетдинова. Тот постарался перекинуть мяч через голкипера Станковича. Перекинуть-то перекинул, но в створ не попал.

6'

Слегка опустела защитная линия у "Зальцбурга", в итоге Миранчук (Антон; Алексей - в "Аталанте") касанием вывел на ударную позицию в штрафную Смолова. Смолов бил из острого угла, но опасно. Вратарь был надежен

3'

Пока без опасных моментов идет игра. Ничего страшного (чуть не написал: ничего странного)!

1'

Итак, Гезюбююк дал стартовый свисток! Матч начался! Успехов "Локомотиву"!

Команды вышли на поле, звучит гимн Лиги чемпионов!

Главный судья встречи - Сердар Гезюбююк из Нидерландов 

Пессимизм вечера от Алены

Соперники "Локомотива" и "Зальцбурга" по группе - действующий обладатель турнира "Бавария" (Мюнхен) и "Атлетико" (Испания). Они также сыграют сегодня, но позже (начало - 22:00 по московскому времени).

А у нас на фото к онлайну нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов

А вот состав "Зальцбурга"

Состав "Локомотива" на игру!

Накануне в ЛЧ стартовали два российских клуба. Сначала "Зенит" уступил дома "Брюгге 1:2, затем "Краснодар" в гостях сыграл вничью с "Ренном" 1:1. Исходя из логической динамики можно сделать вывод, что "Локомотив" должен победить, причем со счетом 1:0. Посмотрим.

Игра пройдет в Австрии сегодня и стартует в 19:55 мск

"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча первого тура Лиги чемпионов УЕФА между австрийским клубом "Ред Булл Зальцбург" и московским "Локомотивом"!

Здравствуйте, уважаемые любители футбола!

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