"РБ Зальцбург" - "Локомотив". Онлайн

12'

Защитник "Локомотива" Чорлука бросился под ноги нападающему "Зальцбурга" Даке. Тот упал у линии штрафной. Повтор показал, что Чорлука в мяч не попал, но и Дака падал больше добровольно (ну, мне так показалось), чем по принуждению. Судья призвал Даку подняться и продолжить игру. Тот и продолжил.