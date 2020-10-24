Касатонов назвал абсолютно логичным ходом сборной РФ выставить на Кубок Карьяла молодежь

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Решение делегировать на Кубок Карьяла, первый этап Евротура, хоккеистов молодежной сборной России является правильным шагом, считает двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов.

"Это абсолютно правильный и логичный вариант, учитывая то, что летом и осенью из-за коронавируса были отменены ряд турниров с участием молодежной сборной", - заявил Касатонов "Интерфаксу".

"Это важнейший турнир, поэтому необходимо правильно и качественно к нему подготовиться", - отметил он.

О том, что на финском этапе Еврохоккейтура сборная России выступит молодежным составом, сообщалось накануне. При исполнять обязанности наставника национальной команды будет тренер молодежной сборной Игорь Ларионов.

"Ряд игроков нынешнего состава сборной является лидерами в своих клубах КХЛ. Сейчас у Игоря Ларионова отличная возможность посмотреть всех кандидатов. Это хорошая практика играть против взрослых сборных сильнейших стран, хотя не факт, что все соперники смогут выставить оптимальные состав. К примеру, сейчас на карантин отправился "Йокерит", который всегда имел большое представительство в сборной Финляндии", - подчеркивает Касатонов.

Кубок Карьяла пройдет в Хельсинки с 5 по 8 ноября.