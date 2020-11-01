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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:09

Россиянин Рублев выиграл теннисный турнир в Вене

Россиянин Рублев выиграл теннисный турнир в Вене
Андрей Рублев празднует победу над Лоренцо Сонего в Вене
Фото: Reuters

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев стал триумфатором турнира серии ATP500 в Вене.

В финале соревнования он нанес поражение представителю Италии Лоренцо Сонего. Результат встречи - 6:4, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 20 минут.

В настоящее время Рублев занимает восьмое место в рейтинге ATP, Сонего - 42-е.

Турнир в Вене стал седьмым, выигранным Рублевым в его карьере. Пять из этих турниров 23-летний россиянин выиграл в 2020 году.

Призовой фонд турнира составил 1 млн 550,950 тыс. евро.

теннис Андрей Рублев

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