Медведев проиграл в четвертьфинале теннисного турнира в Вене
Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев не смог пробиться в 1/2 финала турнира ATP500 в Вене.
В четвертьфинале шестая ракетка мира потерпел поражение от представителя ЮАР Кевина Андерсона, занимающего 111-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Результат противостояния, протяженность которого составила 1 час 31 минуту, - 6:4, 7:6 (7:5).
Призовой фонд турнира составляет 1 млн 550,950 тыс. евро.