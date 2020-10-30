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Медведев проиграл в четвертьфинале теннисного турнира в Вене

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев не смог пробиться в 1/2 финала турнира ATP500 в Вене.

В четвертьфинале шестая ракетка мира потерпел поражение от представителя ЮАР Кевина Андерсона, занимающего 111-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Результат противостояния, протяженность которого составила 1 час 31 минуту, - 6:4, 7:6 (7:5).

Призовой фонд турнира составляет 1 млн 550,950 тыс. евро.

теннис

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