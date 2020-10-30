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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:11

Рублев победил Тима в четвертьфинале теннисного турнира в Вене

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира серии ATP500 в Вене.

В 1/4 финала россиянин, занимающий шестое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, одолел третью ракетку мира австрийца Доминика Тима. Результат встречи – 7:6 (7:5), 6:2, а ее продолжительность составила 1 час 36 минут.

В полуфинале Рублев сыграет со 111-й ракеткой мира Кевином Андерсоном из ЮАР, который ранее в пятницу победил россиянина Даниила Медведева.

Призовой фонд турнира составляет 1 млн 550,950 тыс. евро.

теннис

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