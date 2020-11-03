Организаторы "Шелкового пути" включили в ралли-2021 новые регионы

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Ралли-рейд "Шелковый путь" в 2021 году пройдет по территориям трех стран – России, Монголии и Китая, сообщает пресс-служба соревнования во вторник.

Отмечается, что крупнейший ралли-рейд Евразии будет проходить с 1 по 11 июля.

"В маршрут планируется включить регионы, не задействованные в предыдущих изданиях "Шёлкового пути": Алтай в России, Монгольский Алтай и новые районы пустыни Гоби в Китае и в Монголии", - говорится в сообщении.

Административные и технические проверки пройдут в Омске 30 июня и 1 июля. После их завершения, вечером 1 июля, участники проедут по стартовому подиуму на торжественной церемонии открытия ралли.

Гонка начнется на следующий день в Омске и завершится 11 июля в китайском Урумчи. Участникам предстоит преодолеть 10 этапов общей протяженностью примерно в 5 000 км, почти половина дистанции придется на скоростные спецучастки.

В 2020 году ралли "Шелковый путь" был отменен из-за пандемии коронавируса.

Международное ралли "Шелковый путь" проводится с 2009 года. С 2016 года ралли стало трансконтинентальным марафоном - трасса гонки была проложена от Москвы через Казахстан до Пекина.