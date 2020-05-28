Ралли "Шелковый путь"-2020 отменили из-за коронавируса

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Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Организаторы международного ралли "Шелковый путь 2020 года" заявили об отмене гонки.

"В большинстве регионов России продолжают действовать карантинные меры, ограничено международное авиационное и наземное сообщение, не сняты ограничения на проведение спортивных соревнований. Учитывая сложившуюся ситуацию, завершение подготовительных мероприятий и проведение ралли не представляется возможным", - заявил руководитель проекта Владимир Чагин, слова которого приводит пресс-служба соревнования.

"Мы ответственно подходим к организации гонки и осознаем, что ситуация в мире по-прежнему очень непростая. После вынужденной паузы мы с еще большей энергией возьмемся за организацию гонки следующего года и сделаем все, чтобы она стала незабываемым событием для наших участников!" - добавил Чагин.

Отмечается, предложение министерства спорта и Российской автомобильной федерации об отмене гонки накануне поддержал глава ее оргкомитета, вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Организаторы подчеркнули, что уже приступают к проработке нового издания ралли 2021.

Ранее сообщалось, что организаторы приняли решение исключить из маршрута гонки-2020 китайскую и казахскую части. Таким образом, ралли должно было пройти по территории России в период со 2 по 11 июля со стартом на Красной площади в Москве и финишем в Казани.

Международное ралли "Шелковый путь" проводится с 2009 года. С 2016 года ралли стало трансконтинентальным марафоном - трасса гонки была проложена от Москвы через Казахстан до Пекина.