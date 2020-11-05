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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:17

CAS озвучит решение по судьбе российского спорта до конца года

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Судебное решение по разбирательству между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) будет вынесено до окончания нынешнего года, говорится в заявлении Спортивного арбитражного суда (CAS).

"О решении стороны будут уведомлены до конца этого года", - говорится в тексте заявления.

Слушания прошли со 2 по 5 ноября в Лозанне. Большинство участников заседания прошли слушания по видеосвязи в связи с пандемией коронавируса.

Исполком ВАДА 9 декабря 2019 года единогласно согласился с рекомендацией независимого комитета по соответствию (CRC) ВАДА отстранить российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. При этом отмечалось, что "чистые" спортсмены из России смогут выступать в нейтральном статусе при соблюдении определенных условий. Это решение вступит в силу, если его подтвердит CAS по итогам разбирательства по делу ВАДА и РУСАДА.

ВАДА в начале февраля сообщило, что направило в CAS запрос о том, чтобы слушания были публичными. Позднее CAS заявил, что после запроса от ВАДА нужно получить ответ РУСАДА.

Третьими сторонами в деле между ВАДА и РУСАДА будут Международный олимпийский комитет (МОК), Олимпийский комитет России (ОКР), Паралимпийский комитет России (ПКР), Международный паралимпийский комитет (IPC), Международная федерация хоккея (IIHF), ряд других федераций и отдельные российские спортсмены.

РУСАДА ВАДА

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