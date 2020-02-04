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ВАДА попросило публичного слушания спора с РУСАДА

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) направило официальный запрос в Спортивный арбитражный суд о проведения публичного слушания по спору с РУСАДА, сообщает пресс-служба организации.

"Расследования ВАДА в отношении России и этот последний случай несоблюдения вызвали огромный интерес во всем мире. По мнению ВАДА и многих наших заинтересованных сторон, этот спор в CAS должен проходить на открытом форуме, чтобы все понимали процесс и слышали аргументы", - сказал генеральный директор ВАДА, слова которого приводит пресс-служба.

9 декабря 2019 года исполком ВАДА принял решение лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу за манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. Последствиями этого решения должны стать отстранение российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях. Россия в этот период не сможет проводить международные старты.

При этом у "чистых" российских спортсменов будет возможность выступить на Олимпийских играх в нейтральном статусе. Российский флаг и гимн на официальных международных соревнованиях будут под запретом.

19 декабря наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал общему собранию агентства не принимать решение исполкома WADA. 24 декабря собрание РУСАДА приняло эту рекомендацию. Генеральному директору РУСАДА Юрию Ганусу было поручено 27 декабря направить в WADA уведомление о несогласии с санкциями. Как сообщил Ганус "Интерфаксу" 27 декабря, письмо отправлено в ВАДА.

Таким образом, РУСАДА будет оспаривать решение исполкома ВАДА в CAS.

ВАДА РУСАДА

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