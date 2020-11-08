Гол Миранчука спас "Аталанту" в матче чемпионата Италии с "Интером"

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Полузащитник сборной России по футболу Алексей Миранчук забил гол за итальянскую "Аталанту" в воскресном матче 7-го тура Серии А против "Интера" (Милан).

Поединок в Бергамо завершился со счетом 1:1. Первыми отличились гости из Милана, на 58-й минуте забил нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес. Миранчук вышел на замену во втором тайме и на 79-й минуте принес своей команде ничью.

"Аталанта" набрала 13 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. "Интер" имеет 12 баллов и идет на шестом месте. Возглавляет Серию А "Милан" (16).

Миранчук перешел в "Аталанту" из московского "Локомотива" в конце августа. Свой дебютный матч за итальянцев российский хавбек провел 21 октября в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против датского "Мидтьюлланна". Россиянин вышел на замену во втором тайме и в конце встречи забил гол, установив окончательный счет 4:0.