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"Динамо" разгромило "Локомотив" в 14-м туре Российской премьер-лиги

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты московского клуба "Динамо" крупно выиграли у "Локомотива" в 14-м туре Российской премьер-лиги.

Игра прошла в Москве на стадионе "ВЭБ Арена" и завершилась со счетом 5:1.

Голы забили: у "Динамо" - Роман Евгеньев (3-я минута), Клинтон Н'Жи (33), Даниил Лесовой (60), Даниил Фомин (86, с 11-метрового), Константин Рауш (90+2); у "Локомотива" - Зе Луиш (45+2).

В матче были показаны три красные карточки: у "Динамо" был удален Сергей Паршивлюк, у "Локомотива" - Слободан Райкович и Маринато Гилерме, который был удалён за игру рукой вне штрафной площади.

В турнирной таблице "Динамо" после 14 туров занимает четвертое место (26 очков), "Локомотив" расположился на восьмом месте (21 очко).

В матчах 15-го тура РПЛ 21 октября "Динамо" встретится на "Открытие Арене" со "Спартаком", "Локомотив" примет тульский "Арсенал".

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