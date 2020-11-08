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"Зенит" обыграл "Краснодар" в матче чемпионата России по футболу

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Петербургский футбольный клуб "Зенит" в воскресенье победил "Краснодар" в домашнем матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Поединок, состоявшийся в Петербурге, завершился со счетом 3:1. Первыми забили гости из Краснодара - на 16-й минуте одиннадцатиметровый реализовал нападающий сборной Швеции Маркус Берг. Пенальти был назначен за игру рукой бразильским полузащитником "Зенита" Вендела.

В конце первого тайма нападающий хозяев Артем Дзюба не смог реализовать пенальти, назначенный за игру рукой бразильского защитника "Краснодара" Кайо.

На 64-й минуте хавбек "Зенита" Далер Кузяев сравнял счет. На 79-й минуте Артем Дзюба вывел хозяев вперед. Алексей Сутормин в конце встречи установил окончательный счет (90+3).

"Зенит" набрал 30 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. "Краснодар" с 18 баллами занимает 10-ю позицию. Лидирует ЦСКА (31 очко).

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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