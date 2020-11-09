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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:53

Российско-китайский хоккейный матч на реке Амур отменен из-за COVID-19

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Проведение международного российско-китайского матча по хоккею "Содружество", который с 2017 года проводится в январе на льду трансграничной реки Амур, не планируется из-за сложной эпидемиологической обстановки, заявило Министерство спорта Амурской области.

Ведомство сообщает, что хоккейная коробка, приобретенная в сентябре для проведения хоккейных матчей между Россией и Китаем, будет передана жителям одного из сел Свободненского района.

"Коробка должна была остаться в Благовещенске и использоваться на льду реки Амур. Однако в связи с эпидемиологической ситуацией традиционные игры в 2021 году придется отменить. Чтобы оборудование не пылилось на складе в течение года, министерством спорта области было предложено передать его поселку Юхта", - говорится в сообщении.

Первый в истории хоккея международный дружеский матч "Содружество" на госгранице состоялся в январе 2017 года. Между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ на российско-китайской границе были установлены хоккейная коробка и трибуны. На лед Амура в качестве капитана взрослой команды вышел глава Минвостокразвития Александр Козлов, который тогда возглавлял Приамурье.

Матч "Содружество" отчасти является данью памяти матчу 60-летней давности, когда хоккеисты из Амурской области и провинции Хэйлунцзян встретились впервые на одном из стадионов Благовещенска.

Благовещенск Амур Амурская область Россия Китай Хоккей

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