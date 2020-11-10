Место проведения финала Кубка России назовут в декабре

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Город и стадион, которые примут финал Кубка России по футболу, будут озвучены на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) в декабре, заявил журналистам генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

"С местом проведения финала Бетсити Кубка России, который пройдет 12 мая, мы определимся на Исполкоме в декабре. Сейчас к нам поступают заявки от регионов. Но, я надеюсь, что мы еще увидим финал Кубка в "Лужниках", - сказал Алаев.

Во вторник в Москве прошла жеребьевка 1/8 финала турнира, матчи данной стадии пройдут 20-21 февраля.

"Думаю, в этот раз все остались довольны жребием. Клубам он удобен логистически. Самое главное, чтобы поля были соответствующего качества, но у агрономов клубов премьер-лиги достаточно опыта, чтобы подготовить газон в конце зимы.

По мнению Алаева, "в связи с реформой еврокубков, появлением нового турнира, не так просто попасть в Лигу Европы".

"А победа в Кубке дает такую возможность, поэтому клубы с дополнительной мотивацией будут готовиться к этим играм", - сказал генсек РФС.

В 1/8 финала сыграют: "Динамо" - "Спартак", "Локомотив" - "Тамбов", "Краснодар" - "Сочи", "Зенит" - "Арсенал", ЦСКА - "СКА-Хабаровск", "Ростов" - "Ахмат", "Уфа" - "Урал", "Химки" - "Крылья Советов". Команды, указанные первыми, будут хозяевами матчей.

В нынешнем сезоне турнир проходит по другому формату. Вместо 1/16 финала, стадии, в которой традиционно подключаются к соревнованию клубы РПЛ, организован элитный раунд. Он подразумевает групповой этап с участием 30 команд. Команды были разделены на десять групп по три клуба в каждой: представители РПЛ, ФНЛ и ПФЛ.

Победители групп вышли в 1/8 финала, в этой стадии к турниру подключились участники еврокубков-2020/21: "Зенит", "Локомотив", "Краснодар", ЦСКА, "Ростов" и "Динамо".