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Поединок между Тайсоном и Джонсоном-младшим покажет "Рен-ТВ"

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Поединок легендарных боксеров Майка Тайсона и Роя Джонса-младшего в прямом эфире покажет "Рен-ТВ", сообщает пресс-служба телеканала.

Бой запланирован в США в ночь на 29 ноября.

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54-летний Тайсон имеет за плечами 58 поединков, из них 50 побед (44 нокаутом). Он является олимпийским чемпионом среди юниоров, абсолютным чемпионом мира, многократно признанным чемпионом по версиям WBC, WBA, IBF, The Ring.

Возраст Джонса-младшего - 51 год. Он - единственный в мире боксер, обладающий золотыми поясами в среднем, суперсреднем, тяжелом и супертяжелом весе. На счету у Роя 66 побед (47 из них нокаутом). Американец, имеющий российское гражданство, потерпел всего девять поражений за всю свою карьеру в спорте.

Бой Тайсона и Джонса пройдет в 8-раундовом формате. Несмотря на то, поединок считается выставочным, он будет записан в рекорд боксеров.

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