В юношеской сборной России по футболу выявлена вспышка коронавируса

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Тестирование на коронавирус выявило 13 случаев заболевания у восьми футболистов и пяти членов тренерского штаба юношеской сборной России, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС)

"Во время очередного тестирования юношеской сборной России (игроки 2005 г.р.), которая проводит учебно-тренировочный сбор в Железноводске, у восьми игроков и пяти членов тренерского штаба выявлены положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

"У большинства заболевание протекает бессимптомно или с минимальными клиническими проявлениями", - отмечается в сообщении.

Ранее появлялись серии сообщений о сомнительных тестах на коронавирус в составе главной, взрослой сборной России. COVID у игроков, впрочем, не подтверждался, спортсмены возвращались в строй.