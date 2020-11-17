ВАДА раскритиковало американский "акт Родченкова"

Фото: Reuters

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) выразило уверенность в том, что "акт Родченкова", одобренный сенатом США, осложнит борьбу с допингом в мире.

"ВАДА поддерживает правительства, которые используют свои законодательные полномочия для защиты спортсменов в борьбе с допингом. Однако, признавая положительные элементы этого законодательства, ВАДА и другие заинтересованные стороны продолжают считать, что некоторые очень важные элементы "акта Родченкова" будут иметь непредвиденные последствия и нарушат глобальную правовую антидопинговую систему, признанную на сегодняшний день 190 странами, включая США", - говорится в заявлении, распространенном во вторник пресс-службой ВАДА.

"ВАДА и многие другие организации, представляющие правительства и спорт по всему миру, в том числе, из Совета Европы, Международного олимпийского комитета и ряда антидопинговых организаций, выразили озабоченность по поводу экстерриториальности закона, поскольку это подорвет борьбу с допингом во всем мире", - отмечается в документе.

Ранее глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт сообщил, что сенат США принял так называемый антидопинговый "акт Родченкова". Документ подразумевает уголовное преследование властями США граждан, причастных к нарушению антидопинговых правил на соревнованиях, в которых принимают участие американские спортсмены.

"Это (акт Родченкова" - ИФ) может привести к дублированию законов в разных юрисдикциях, что поставит под угрозу единый набор антидопинговых правил для всех видов спорта и всех антидопинговых организаций в соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом. Это будет иметь негативные последствия, поскольку гармонизация правил лежит в основе глобальной антидопинговой системы", - отмечается в заявлении ВАДА.

WADA обеспокоено тем, что "установив в одностороннем порядке уголовную юрисдикцию США в отношении всей допинговой деятельности в мире, закон, вероятно, подорвет чистый спорт, поставив под угрозу важнейшие партнерские отношения и сотрудничество между странами".

Президент ВАДА Витольд Банька, в свою очередь, посетовал, что под "акт Родченкова" не попадают популярные и влиятельные профессиональные и студенческие лиги США.

"Почти полмиллиона спортсменов соревнуются в спортивных состязаниях американских колледжей, а еще тысячи - в профессиональных лигах. Эти лиги изначально были включены в Закон, но впоследствии были удалены без объяснения причин. Почему те, кто окружает спортсменов в этих ассоциациях и лигах, теперь не подпадают под действие этого закона? Если этого недостаточно для американского спорта, почему его навязывают остальному миру?" - задается вопросами глава ВАДА.

Законопроект назван по имени бывшего директора антидопингового центра в Москве Григория Родченкова, бежавшего в США.

Допинговый скандал

Григорий Родченков в 2015 году дал показания против Российского антидопингового агентства, обвинив его, а также представителей спортивных властей РФ в системном нарушении антидопинговых правил и сокрытии допинг-проб спортсменов.

Он стал одним из главных информаторов ВАДА, которое расследовало допинг в российском спорте. Самым громким результатом расследования независимой комиссии ВАДА во главе с Ричардом Маклареном стало отстранение сборной России по легкой атлетике от Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Внутренняя переписка Родченкова вошла во вторую часть доклада комиссии Макларена, обнародованного 9 декабря 2016 года, в которой был сделан вывод о государственной системе поддержки допинга в российском спорте. Через несколько дней после этого Россию лишили права проводить чемпионат мира по бобслею и скелетону.

В СКР назвали голословными и бездоказательными утверждения Родченкова о существовании в РФ госпрограммы поддержки допинга, в том числе в отношении футболистов российской сборной и заявили о намерении добиваться экстрадиции Родченкова из США.

В отношении него в России расследуется два уголовных дела - по ст. 201 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ст. 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия).