СКР усомнился в подлинности переданного Родченковым ВАДА архива допинг-проб

Как отмечают следователи, иностранные партнеры не дают провести экспертизу предоставленной им базы Московской антидопинговой лаборатории

В Московской антидопинговой лаборатории. Архивное фото Фото: Imago/ТАСС

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Следственный комитет России (СКР) выяснил, что бывший директор Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков передал Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА) альтернативный экземпляр электронного архива лаборатории, однако подлинность его содержания не установлена, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

"Все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов", - сказала она в субботу "Интерфаксу".

При этом, по ее словам, "СКР располагает информацией о передаче Родченковым в рамках сотрудничества с ВАДА некоего альтернативного экземпляра электронного архива Московской антидопинговой лаборатории, однако его происхождение и истинность имеющихся в нем сведений не установлена".

Как отметила Петренко, СКР заинтересован в тесном сотрудничестве с западными партнерами по "делу Родченкова", в том числе по вопросу обмена результатами исследования этого архива для установления истины по делу.

В то же время, по ее словам, они, заверяя о готовности к сотрудничеству, уклоняются от предоставления возможности проведения российским следствием экспертиз версии электронной базы LIMS, представленной Родченковым, а также отказывают в проведении его допросов по уголовному делу, в том числе посредством видео-конференц-связи.

Как сообщалось, 9 декабря исполком ВАДА принял решение лишить РУСАДА (Российское антидопинговое агентство - ИФ) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу и отстранить российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях за манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории.

Это означает, что Россия не сможет выступать на Олимпийских играх, чемпионатах мира и других крупных турнирах. Кроме того, Россия в этот период времени не может проводить крупные международные соревнования.

При этом у "чистых" российских спортсменов будет возможность выступить на Играх в нейтральном статусе. Российский флаг и гимн на официальных международных соревнованиях будут под запретом. Он коснется, в частности, летней Олимпиады в Токио 2020 года, а также Чемпионата мира по футболу в Катаре 2022 года.

Россия также лишена права претендовать на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года. На госслужащих и членов Олимпийского комитета России наложен запрет на посещение Олимпиады и Паралимпиад в качестве официальных лиц.