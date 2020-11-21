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ФК "Краснодар" с минимальным счетом обыграл "Тамбов" в матче РПЛ

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты "Краснодара" на домашнем поле обыграли соперников из "Тамбова" в матче 15-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги.

Встреча закончилась со счетом 1:0. Единственный гол забил футболист "Краснодара" Реми Кабелла (17-я минута).

Обе команды заканчивали матч в неполных составах. На 60-й минуте у "Краснодара" за вторую желтую карточку был удален Егор Сорокин. На 64-й минуте так же был удален защитник "Тамбова" Вараздат Ароян.

"Краснодар" занимает девятое место в таблице, набрав 21 очко. "Тамбов" идет 13-м с 12 баллами в активе.

В следующем туре "Краснодар" сыграет с "Химками", матч состоится 28 ноября. "Тамбов" 29 ноября встретится с "Уфой".

Краснодар Тамбов

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