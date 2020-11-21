Минское "Динамо" после четырех побед в КХЛ потерпело поражение от ЦСКА

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - ХК "Динамо-Минск" проиграл московскому ЦСКА - 1:5. Матч прошел в субботу вечером на "Минск-Арене".

До этого матча обе команды одержали по четыре победы подряд в чемпионате КХЛ. Поединок в Минске должен был определить, кто из соперников продолжит победную серию до пяти побед, другая - проиграет. Победу, вполне уверенную, одержали московские армейцы.

Первый период завершился в пользу белорусов - 1:0. Шайбу на 12-й минуте провел Козун, причем, сделал это в меньшинстве. Ответить заброшенной шайбой соперники смогли только на 23-й минуте встречи. Гол записал на свой счет Кемпе.

А вот "проваливаться" подопечные вернувшегося после карантина Крэйга Вудкрофта начали аккурат после экватора матча. На второй перерыв команды уходили уже при счете 2:1 в пользу ЦСКА: на 34-й минуте отличился все тот же Кемпе.

В третьей двадцатиминутке зрителей ожидали дубль Лейпсика (голы на 49-й и 51-й минутах) и гол Акулова (на 51-й минуте). Причем между третьей и пятой шайбами в воротах Белоруссии прошло 2 минуты и 13 секунд, а между четвертой и пятой - всего 14 секунд.

Во вторник, 24 ноября, минское "Динамо" дома сыграет с "Локомотивом", а в четверг, 26 ноября, также дома, сыграет с "Витязем".