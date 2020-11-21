Пловец Колесников установил мировой рекорд на дистанции 100 м на спине

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Россиянин Климент Колесников в составе мужской смешанной эстафеты 4x100 побил мировой рекорд на дистанции 100 метров на спине на этапе Международной лиги плавания (ISL) в субботу в Будапеште.

Пловец показал результат 48,58 секунды.

Колесников является членом команды Energy Standard, за которую также выступали Илья Шиманович, Чад Ле Кло и Флоран Манаду. Результат команды - 3 мин 18,28 сек.

20-летний российский пловец является двукратным чемпионом мира в плавании на короткой воде (2018), а также рекордсменом на дистанции 50 метров на спине.